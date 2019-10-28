藝人小禎日前被週刊爆料疑似跟「壁紙小開」丁春霆穩定交往，談到感情現況，小禎才鬆口認了跟李進良已簽字離婚，終結風波不斷的12年婚姻，同時澄清外界揣測她為了新歡才離婚的說法，小禎解釋其實會下定決心離婚，其實是因為女兒Emma跟她說的「一句話」。

小禎跟李進良分居7年一度傳感情回溫，然卻在日前認了已簽字離婚，然跟前夫仍是女兒的共同監護人，而外傳她是因為跟丁春霆譜新戀情，才狠下心決定離婚，她日前在新節目記者會上澄清，跟丁春霆目前只是教友還在觀察階段，如今才剛恢復單身，很享受現在的生活。

至於外傳她簽字離婚後，已拿回信義區高級住宅及兩台名車，小禎僅神秘微笑，表示目前是住爸爸胡瓜的房子，對於疑似介入她跟李進良婚姻的田欣，如今還在男方的診所上班，小禎坦言當下一定有恨，但後來調適好了，恨已經放下，且以女生的立場來看，田欣也陪伴阿良這麼久一段時間，所以未來就是給予兩人祝福。

而關於她分居不離婚狀態維持了7年，才決定真正斷開李進良，小禎坦言其實Emma幾年前是不希望他們離婚，然隨著時間過去，女兒也即將進入青春期，Emma某天突然跟小禎說：「媽媽我太自私了」，認為媽媽太孤單需要一個伴，當下母女相擁而泣，小禎心裡因此獲得力量，表示要不是Emma說了這句話，她可能不會願意離婚。

(中時電子報)