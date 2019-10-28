受污染農地，在污染行為人不明的情況，由環保機關先進行改善工作。但為加速農地改善，環保署訂定「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」及「農業用地污染改善與太陽光電設施設置併行計畫補助要點」，目前估計有140公頃受污染土地符合規範，希望鼓勵地主與光電業者合作進行污染改善工作。

環保署強調，污染農地必須符合「受汞以外之重金屬污染」、「106年3月31日前公告」及「地方環保局尚未進行污染改善」等三項條件的污染場址才能提出申請。

土污基管會副執秘倪炳雄表示，因汞具有揮發性，處理風險較高；而限於106年3月31日前公告則是擔心有所有人蓄意污染土地以領取補助。符合條件的污染農地，可由污染整治業者向地方環保局提出污染改善計畫，改善完成並解除列管後，土地所有人可以請領每公頃40萬元的補助。

環保署表示，推動污染農地改善與太陽光電併行策略，將可同時達成污染改善及配合國家能源政策發展綠電目的，使政府、地主及光電業者多方得益。此外，地方環保局也將持續污染改善工作，以加速整體改善進度，還地於農民。

(中時 )