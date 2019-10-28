對豬的致死率接近100%的非洲豬瘟疫情仍在亞洲擴散，共同社報導，日本機場已多次在旅客攜帶的豬肉製品中，接連查出病毒，日本專家提醒「無論何時傳入日本都不奇怪」。

目前日本國內幾處養豬場傳出「亞洲豬瘟」(普通豬瘟)的案例，使得日本從原本的「非豬瘟疫區」，變成「非豬瘟疫區 暫停」。雖然如此，日本官員表示，亞洲豬瘟與非洲豬瘟的破壞力不能相比，因為亞洲豬瘟有疫苗，也有得救，但非洲豬瘟還沒有可靠藥物，也沒有疫苗。

目前本還並無感染非洲豬瘟的例子，不過由於日本的飛航交通很繁忙，來往的旅客流量龐大，加上亞洲多數國家都已被畫為豬瘟疫區，使得日本的防疫壓力很大。農水省動物檢疫所統計，去年10月以來，來自中國大國、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓帶入的肉類製品，有77件呈陽性，要是關卡人員稍有疏漏，日本就可能在境內發現非洲豬瘟病毒。

日本農業與食品產業技術綜合研究機構負責海外病研究相關工作的山川睦表示：「必須徹底做好檢役工作，避免在準備伴手禮時，違法攜帶肉類加工品入境。」

目前對非洲豬瘟仍然束手無策，據過往的紀錄，曾經在歐洲和南美發生過，但截至2000年初，除非洲之外，其他地區幾乎全部消滅。然而以2007年前後，病毒從非洲被帶入前蘇聯成員國喬治亞，然後就開始往俄羅斯、南歐擴散。去年8月，非洲豬瘟在中國大陸出現疫情，僅一年時間就擴大到越南、韓國等亞洲11個國家和地區。

聯合國農糧組織（FAO）稱，亞洲截至今年8月因感染和撲殺有500萬頭豬死去。中國大陸有關部門公佈的數據顯示，飼養豬9月比上年同期減少41%。豬肉價格高漲，成為嚴重的社會問題。

日本農林水產省表示，非洲豬瘟不感染人類，萬一人類吃了病豬肉，並不會罹病，但是該病毒的特點是，會在環境中能頑強生存下去。有報告顯示，疫情跨越國境蔓延的事例中，有的是因為給豬餵食了遭病毒污染的剩飯。

台灣也必須注意來自日本的豬肉製品，雖然農委會早在107年11月16日公告，暫停日本活豬及豬肉產品輸入，但是目前機場檢疫關卡，仍然沒有落實對日本入境旅客的行李查核。

(中時電子報)