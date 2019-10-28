陸企的TikTok在美國上發展快速，引起國會議員的國安疑慮。

美國聯邦參議院2名資深議員日前要求政府調查中國大陸短影音平台TikTok（抖音）是否造成美國國家安全風險，TikTok對此回應稱，TikTok是國際版，數據中心不在中國大陸，與大陸版的抖音不同，因此不會到中國大陸法律約束，也不會移除任何與大陸相關的敏感內容，也從未被中共要求移除任何內容。

據《中央社》報導，美國參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)及共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)24日要求國家情報總監（Directorate of National Intelligence），針對TikTok造成的「國安風險進行評估」。他們認為，大陸法律能夠迫使這家企業「支持並配合中共掌控的情報工作」。

TikTok在官網表示，公司認識到了這些問題的重要性，也非常感謝議員及公眾的關注。目前TikTok美國用戶數據全部儲存在美國國內，並在新加坡提供備份支持。「我們的數據中心完全位於中國以外的地區，數據不受到中國法律的約束。」

TikTok還說，「我們擁有一支專門的技術團隊，致力於遵守網路全政策以及滿足數據隱私和安全需要。」

在內容審查方面，TikTok表示，TikTok沒有移除任何與中國大陸相關的敏感內容，也從未被中共要求移除任何內容。「如果被要求，我們也不會那麼做。」

TikTok指出，美國營運部門會依照美國當地政策對內容進行審查，就像其他美國公司所做的一樣。「我們不受任何外國政府的影響，包括中國政府。TikTok不在中國展開運營，在未來也沒有任何這一打算。」

TikTok提供短影音平台服務，母公司是中國大陸的字節跳動（ByteDance），分為「中國版本」和「國際版本」，服務名稱在大陸叫抖音，而國際版本是TikTok，中國用戶無法使用國際版TikTok。

(中時電子報)