北市文化資產審議委員會28日決議，社子島再添7棟歷史建物。（張穎齊攝）

社子島開發案紛爭不斷，北市文化資產審議委員會2016年已公告5棟為歷史建物後，文資會28日決議再添7棟歷史建物，不過自救會出面反彈，要求不是只有單棟建物值得保留，而是要包含整體聚落，委員會回應，居民意見都有列在附帶決議，會朝保留文化的多樣性發展。

社子島繼5處被列歷史建物後，文化局今年3月再委託台灣科技大學普查出93棟具有特色的建物，篩選出20棟具有文資潛力，28日文資會就20棟中，將溪州底王宅、陳家祖厝、陳宅（頂溪砂尾–1）、溪州底郭宅、溪州底–17、中洲埔李宅、善居室等7處列處歷史建物。

不過，社子島自救會發言人李華萍痛批，社子島不是只有單棟建築值得保留，而是包含整體聚落，才能保存「夜弄土地公」、提燈夜遊、划龍舟等無形文化；且這20棟建物應逐案審查，不是一次「打包審查」，一處報告的時間不到1分鐘，就要委員在1分鐘內決定一棟文資的生死，強人所難。

社子島居民權益促進會理事長楊明照則提議，內湖也有夜弄土地公文化，而內湖在都更、區段徵收後，居住人口並無減少，夜弄土地公還是很熱鬧，所以建議社子島只要保留居住人口，這些無形文化都不會被消滅。

委員會表示，居民的意見都有列在附帶決議，會朝保留文化的多樣性發展，另外都發局應也提出保護歷史建築的方法，否則社子島都更等太久，還沒開發就會損壞。文化局副局長田瑋表示，年底前會把12處的歷史建物修復保存方案，提供給都發局做細部計畫，並於明年啟動。

(中時 )