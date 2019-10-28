日本共同社民調顯示，高達81.9%的受訪者支持女性出任天皇。依皇位只傳男性規定，目前繼承皇位資格者僅有3人，皇室正因缺乏男性繼承人陷入掙扎。

日皇德仁上周舉行「即位禮正殿之儀」，向海內外宣布即位。隨後，日本共同社在周末進行全國電話調查。關於政府計劃討論的穩定皇位繼承措施，對允許女性天皇表示贊成達81.9%，反對為13.5%。

今天公布民調後，針對皇室家庭繼承議題，重新引起討論。

在日本皇室典範中，規定只有父系有天皇血統的男子才能繼承皇位。目前有繼承資格僅3人，分別是53歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、13歲的悠仁親王（文仁兒子），及83歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

逐漸減少的男性皇位繼承人再度引發是否允許女性皇族繼承皇位的討論。日本內閣官房長官菅義偉表示，在今年一系列的皇室典禮過後，他們會「謹慎地」研究這個議題。

日皇德仁和皇后雅子僅育有一女，今年17歲的敬宮愛子內親王。

女性皇室成員被排除在繼承順位名單之外，而且一旦跟一般男性結婚，就必須脫離皇籍，離開皇室。

日本保守勢力仍強烈反對修改日本皇室典範，讓女性皇族有繼承皇位的資格。

(中央社)