張善政（左）今天走訪金門，與縣長楊鎮浯會談金門發展。（李金生攝）

針對對手陣營和特定媒體批評韓國瑜經常「失言」，政策說明「髮夾彎」一事，擔任其國政顧問團總召的前行政院長張善政今（28）日下午在金門表示，對比蔡英文在4年前甚麼都不講，因此淪為「空心菜」，民眾應會看清楚誰比較好。

今天走訪金門，並與縣長楊鎮浯會談的張善政表示，韓國瑜在媒體訪問時談政策，時間都很短，不可能講得很仔細，由國政團隨隨後將規畫、說明得更細緻，本來就是正常的事。

張善政並以交換學生遊學的政策為例指出，國政團對此本來就有類似想法，只是韓國瑜講得更快，國政團緊接再作補充，這也說明至少韓國瑜有很多想法，不斷拋出來接受各界的檢驗，這是一個很好的現象，「他有想法就講，我們再出來講得更紮實。」

張善政並以蔡英文在4年前甚麼都不講，變成「空心菜」，做為與韓國瑜的對比，強調民眾要想一想，那一種人才是更應去接受？

至於與縣長「密談」甚麼？張善政則指係金門發展與中央政策的事，並表示未來每1到2周，國政團就會推出一些新的政策，來向鄉親報告和聽取各界看法。

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(中時 )