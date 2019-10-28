ISIS首腦住處被夷為平地

美國陸軍特戰隊26日發動攻勢，突襲了巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在敘利亞西北部小村巴里沙（Barisha）的藏身處，迫使這位伊斯蘭國（ISIS）創立者兼最高領袖引爆炸彈背心，帶著3個孩子自殺。

不過，據《新聞周刊》（Newsweek）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國特戰隊並未就此住手，隨即下令發動空襲，把巴格達迪的藏身處炸得稀爛。而2011年美國海軍海豹特種部隊第6分隊發動突襲，擊斃蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）後，白宮官員次日便下令將他海葬，就是為了怕他的葬身處會成為聖地。

同樣的，美國特戰隊26日會下令轟炸巴格達迪的巢穴，將它夷為平地，也是為了避免讓他的住處成為勝地。近年來，消息多次傳出現年47歲的巴格達迪因空襲而死傷，但今年4月，他歷經5年神隱後，公佈了長約18分鐘的宣傳影片，號召信徒繼續戰鬥，向「十字軍」和旗下子民長期奮戰，顯示健康狀況良好。

由於巴格達迪多次「死而復生」，美國軍事官員仍在等法醫確認他的身份。除了巴格達迪引爆炸彈背心外，據說他的兩個老婆也引爆炸彈背心身亡。

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(中時電子報)