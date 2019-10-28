前夫毒癮戒不掉、出獄後又長期失業在家，36歲楊姓婦人獨撐家計、撫養兩名就讀國小的女兒，不自覺罹患重度憂鬱症的她，竟帶著小女兒在家中輕生，雖經家人發現急救，小女兒仍不治身亡。高雄地院審理這起家庭悲劇，體諒楊婦的處境，依成年人故意對兒童犯殺人罪、輕判其3年10月，可上訴。

判決指出，楊婦前夫戒不掉毒品惡習，進出監所多次，照顧小孩、家計均靠楊婦一人在外打工獨扛，疑似不堪長期情緒及經濟壓力，楊婦精神狀況出現問題，案發前更有長期失眠、酗酒的情形，還因妄想同事陷害或前夫謀害而將個人保險解約，甚至疑心家中電話遭人竊聽、被監視。

2017年12月，楊婦的父母親因為發現楊女言語怪異、會無緣無故哭泣，要求楊婦帶著女兒回家住。案發前一天，楊婦母親還陪她去精神科看診，但吃了藥的楊婦狀況並未好轉，自我了斷意願更加強烈，於是跑去買木炭，喝了一點酒後，趁著晚間在房內輕生，想要帶著心愛的小女兒一起解脫。隔日父母親破門撞見憾事將兩人緊急送醫，但小女兒早已一氧化碳中毒身亡。

案發後，楊婦坦承犯行並覺得遺憾及後悔，陷入更深的封閉。法官調查，楊婦就讀小三的小女兒雖發展遲緩，但在學期間表現優異、個性佳，老師甚至評為「甜美的小天使」。法官認為，生命雖痛苦，仍會自找出路，同情楊婦的遭遇，認為她受重度憂鬱之苦而失慮，判其3年10月，全案可上訴。

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