彭姓男子在幼貓受傷的腳上撒鹽娛樂。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

以衣夾子夾住幼貓的腳。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

以平底鍋用力砸幼貓的頭部虐玩。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

手掐貓的脖子。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

用螺絲起子狂砸幼貓。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

繼臺東傳出虐貓事件後，新竹市也傳出虐死貓案件！竹市虐貓案中加害人是以平底鍋、螺絲起子狂毆及吊掛貓咪，且疑似共虐死9隻貓，此事與影片經竹北市民代表朱健銘與臉書新竹大小事PO出後，愛貓人士大舉肉搜，施暴的彭姓男子自知大難臨頭，28日下午至新竹市警局投案，警方將依動保法移送法辦。

據了解，在新竹市租屋的24歲彭姓男子，涉嫌用平底鍋、螺絲起子狂毆及吊掛貓咪等手段虐死9隻幼貓，還病態的過程自拍影片欣賞，竹北市民代表朱健銘日前接獲通報，將影片上傳臉書，並以「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏」為名，希望新竹人「幫忙肉搜報警」。

朱健銘指出，他是於日前接獲愛貓人士通報，發現交給彭男認養的小貓都下落不明，彭男還在其他臉書社團持續認養小貓，新竹縣流浪動物珍愛協會上門拜訪彭男，彭男一度稱小貓逃跑了。

有民眾至彭男手機雲端發現近百張虐貓照片與影片，影片中有他持平底鍋將幼貓頭顱打到變形、用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將牠吊起、徒手掐貓脖子、用衣夾子夾腳，更有待貓咪死後再殘忍撒鹽巴，並有1隻小貓被活活淹死，且依照片研判顯示，其住處有不只1隻貓疑似昏死，有的在香煙、垃圾堆中，有的橫屍地板，有的在垃圾桶中。

愛貓人士與網路鄉民大憤而大舉肉搜，彭男可能知道大禍臨頭，今天下午突然到新竹市警局投案，坦承虐死貓咪，也願接受法律制裁，警方與動保所人員調查後將依動保法移送法辦。

(中時 )