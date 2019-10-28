▲佐藤貢一郎等一行，專程從日本送來半人高的「馬文君必勝達摩」與迷妳型的許願達摩給立委馬文君，祝福高票連任。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君和競選團隊，見到巨型的必勝達摩，每人都感動不已，並歡欣的集體和日本友人們合影留念。（楊樹煌攝）

埔里Long stay日本親善大使佐藤貢一郎，感念立委馬文君在日本331大地震，及時送達他們最迫切需求的大型不誘鋼儲水桶、輻射檢測儀以及各項賑災物資，而今馬文君將競選4連霸，佐藤貢一郎等特地從日本訂製「必勝達摩」，專程搭機送抵埔里，預祝馬文君競選必勝，高票連任，讓馬文君及競選團隊都感動不已。

佐藤與他媽媽佐藤京子是在馬文君擔任埔里鎮長時，因推動long stay而結緣，日本秋田與埔里景觀很相似，讓埔里成為日本人來台休閒度假的新樂園；雙方也締結姐妹鎮，並建立深度友誼，多年前馬文君在埔里辦台灣之心燈會時，佐藤更率日本國家文化財「秋田竿燈祭」情義相挺，精湛的演出轟動埔里。

「達摩不倒翁」在日本是用來許願、祈福最受歡迎的吉祥物，上畫鶴、下畫龜以示吉祥，製作過程非常複雜，多達132道工序，工藝繁瑣，全是手工彩繪，相當珍貴。

馬文君此次第4度競選立委連任，這尊「馬文君必勝達摩」也是他們送來的第4尊，1尊比1尊大，新的必勝達摩高70公分、寬60公分，約有半個人高，但佐藤貢一郎很高興的說「體積太大了，差點上不了飛機」，但還是如願。

這位在日本經營溫泉旅館的佐藤貢一郎說，20年前埔里921大地震，百廢待舉，立委馬文君時任埔里鎮長，大力推動Long stay長住旅遊，非常有遠見；日本331大地震，當他們在擔憂水質是否遭到幅射汙染，立委馬文君不但及時關懷，並送上輻射檢測儀及各種賑災物資，他讚揚馬文君是位真心為民眾著想的政治家，定會再度高票連任的。

日本友人不惜路遙，每次競選都情義相挺，專程從日本遠渡重洋送來1尊「必勝達摩」，馬文君感動的說「你們還有每個人都是我的必勝達摩。」她說，她一定會全力加油，不會讓朋友們失望的。

(中時 )