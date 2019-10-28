章子怡認了懷二胎。（圖／翻攝自章子怡微博）

40歲影后章子怡和汪峰結婚4年，育有一女「醒醒」，今年4月起章子怡便頻被爆懷二胎成功，甚至還一度傳出她已生下一子，但當事人未出聲。今(28日)章子怡以評審團主席身分出席東京國際電影節，稍早她親自發文，認了是「懷孕30周的準媽媽」，感謝外界對她的關心。

章子怡先前被港媒爆料懷二胎心願實現，還透露她已找好坐月子中心，這期間也不斷有媒體捕獲她現身街頭，身形略為幸福肥，孕味十足。她先前與李安見面，便寫下兩人互相分享了「最開心的事」，對於李安而言是有新片上映，至於章子怡自己，她賣關子說：「你猜呢？」

今章子怡穿了一身全黑禮服現身東京國際電影節，稍早她發文分享喜悅，說今天的身分除了是評審團主席，會在未來8天與其他4位評審評出7個獎項，她另有一個身分是「愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30周，體重116斤（持續上升中）」，開心表示：「這兩個身份都讓我無比驕傲！感謝大家一直以來對我的關心和支持」，粉絲也道賀：「恭喜章主席和峰哥」、「恭喜子怡娘娘」、「官宣醒醒有妹妹or弟弟了」、「懷孕了依舊那麼美麗」。

(中時電子報)