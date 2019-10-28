【即時新聞】小禎主持的年代MUCH全新節目《聽媽媽的話》開棚，這是她正式離婚後首次受訪。(粘耿豪攝)

小禎28日主持年代新節目《聽媽媽的話》，她恢單後首次公開露面，氣色看起來相當好，談到與前夫李進良的離婚關鍵，她坦言，「跟小孩溝通是很大的藝術，Emma花7年慢慢適應這件事，她也很成熟，覺得媽媽很孤單，希望我早日找到另一半。」因為女兒的鬆口，加上賈靜雯二婚的成功案例，以及周遭姊妹小嫻、柯以柔的勇敢例子，讓她下定決心離婚。

至於外界最關心的桃花「壁紙小開」丁春霆，兩人是否有譜，小禎笑喊：「好不容易從墳墓走出來，應該不會想再去墓園。」她解釋媒體拍到的兩人約會畫面，「我們就是教友，那一天是去馬哥家聚會好嗎？」她形容離婚後的心情，「大家一定恭喜我啊，身邊的人都喜極而泣，我之前一直處在舒服圈，加上有小孩，所以跟他（李進良）一直在共同模式中。」她感謝周圍姊妹給自己勇氣並自嘲，「大家也知道，我們公司已經變成失婚俱樂部。」

小禎曝離婚關鍵。（粘耿豪攝）

談到女兒的態度轉變，小禎透露，「你們也知道Emma要進入青春期了，前幾年她都說希望爸媽不要分開，但前一陣子讓我很感動。」她提及Emma聽到自己想離婚，也跟媒體一樣抓錯重點，劈頭便問：「那個人是誰？」有一天卻忽然鬆口，「媽媽我太自私了，妳好孤單，應該找一個伴。」當下母女相擁而泣，她也下定決心要與李進良辦離婚手續。

外傳李進良離婚後，可能與田欣修成正果，小禎被問到此事大方回應，「祝福他們啊，畢竟以女生的立場，她陪伴他這麼久的一段時間。」至於她與田欣間是否還有疙瘩，她坦言，「當下一定會恨，但後來就調適好了，現在是祝福。」她12月14日將與小嫻、柯以柔與佩甄等同公司藝人在大直ATT Show Box舉辦「女神卡卡的演唱會」。

(中時 )