已逝導演齊柏林的紀錄片「看見台灣」促使政府及民眾，都越加重視「環境保護」及「國土保安」的問題，因此國土計畫法更從105年立法施行，而基隆的「國土計畫」，將被強制在明年4月30日前公告實施，並在111年4月前要將「國土功能分區圖」全數完成並實施，以後全基隆的非都市土地就全面改以國土計畫制度管制。

基隆市政府指出，基隆的國土計畫將於28日起，在市政府都市發展處及各區公所，將公開展覽一個月，更會辦公聽會，市府歡迎關心基隆發展的人齊聚市府來參觀，並提供市府對都市的想法，也讓國土計畫審議會可以更接近市民。

都發處表示，這次制度的轉換，主要是針對現在非都市土地的多重缺點及氣候變遷等，來進一步應對、改善。而基隆市多數人口都聚集於都市計畫區，未來仍受分區制度來管制，但現有土地使用的權益，一定都會獲得保障，絕不會改變。

都發處提醒民眾，基隆市國土計畫及7場公聽會的資訊，都已在都市發展處及本市7區公所供市民閱覽參考，也可以上都市發展處網站及基隆市國土計畫資訊網下載閱覽。

(中時 )