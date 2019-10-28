週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》昨（27）日播出第八集，45至54歲女性收視高達1.77，全體平均收視1.04，有效平均收視1.08。劇中兩大帥氣CEO小樂吳思賢與張立昂相互較勁，也讓女主角項捷如「福利不斷」，小樂大吃飛醋、幼稚行為無上限，對比立昂的溫柔體貼、深情款款，讓觀眾看的相當趣味。

張立昂與項婕如。（圖／台視提供）

女主角項婕如面對兩大帥哥的「福利不斷」，一場洗狗戲被張立昂環抱，粉紅泡泡滿天飛，又在牽狗散步途中撞見內急的小樂吳思賢，網友大呼女主角也太好運。項婕如也趕緊澄清：「和立昂的粉紅泡泡僅只一場！」，就怕小樂吳思賢吃醋，小樂吳思賢則大方表達：「跟立昂認識很久，很高興有機會合作，我拍這幾場戲只有一種情緒，就是不斷吃醋的『白癡』。」。

吳思賢與項婕如。（圖／三立提供）

兩位CEO大PK，觀眾們隔岸觀火，一下被紳士風的張立昂撩，一下又被化為醋桶的小樂吳思賢逗樂，看戲看得大呼過癮！項婕如更是左右逢源，心繫兩位帥哥，一位是頭號粉絲「五股張力昂」，一位是「頂頭上司游元樂」，網友紛紛打趣：「『網紅』和『粉絲』結合是最圓滿結局。」、「沒想到這齣戲還比照金庸戲，第七集出現另一位男主角。」、「張立昂還是回去拍自己的戲，別在這攪活。」，張立昂則聲稱其實最想當「網紅」：「可以唱歌，幫自己打歌！」。

(中時電子報)