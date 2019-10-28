麗寶樂園度假區「尾牙＋樂園」套裝行程，甫推出已有400桌被預訂。（陳淑娥攝）

麗寶樂園擁有32項遊樂設施搭配遊行與豐富表演，是犒賞員工最佳的選擇。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園擁有32項遊樂設施搭配遊行與豐富表演，是犒賞員工最佳的選擇。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

再過2個月就告別2019年了，許多公司行號犒賞辛苦的員工，已開始張羅尾牙宴，但單純的吃吃喝喝已落伍，麗寶樂園度假區推出「尾牙＋樂園」套裝行程，可免費暢遊樂園及搭乘摩天輪，一推出就被秒訂400桌，即日起至明年3月31日前皆可預約。

來場不一樣的尾牙春酒吧！麗寶樂園度假區目前推出「尾牙＋樂園」套裝行程，加碼送天空之夢摩天輪搭乘券，最低一桌1萬元有找，也有五星級福容大飯店饗宴供選擇，讓企業主把尾牙春酒與員工旅遊一次搞定。

麗寶樂園度假區副總王永豪指出，不少企業主喜好有創意春酒尾牙安排，「尾牙＋樂園」專案推出多年，吸引許多知名企業爭相預訂，去年因花博關係更是踴躍，明年台灣燈會在后里，企業主可規畫白天玩樂園、吃尾牙，晚上賞燈會行程，目前已有400桌被搶先預訂，即日起至年3月31日前皆可預約。

麗寶樂園推出9999元的「吃喝玩樂在樂園」方案，包含探索世界門票10張，加贈天空之夢摩天輪搭乘券10張，尾牙春酒能直接搭配員工旅遊，讓你登上384米高空，遠眺雪山山脈、台灣海峽，並在樂園體驗刺激設施、好好放鬆身心，還能欣賞多項表演、享受美食，讓原本單調的聚餐延長為更能拉近員工間距離的活動，一舉多得，方便又划算！

(中時 )