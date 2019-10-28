任正非：沒有美國晶片華為不會有問題

美中貿易戰雖出現緩和跡象，但前景仍未見明朗，在貿易戰中處於風暴中心的大陸華為公司受美政府禁令影響，無法購入對其產品非常關鍵的美製晶片，在支撐了一年多之後，庫存的晶片即將用盡。而缺乏這款由美國賽靈思(Xilinx)生產的FPGA晶片，將會影響華為的5G通訊設備的出貨。

《中央社》引述外媒報導，美國針對大陸華為的禁令目前沒有放鬆跡象，美國加州的研究公司行動專家(Mobile Experts)的首席分析師麥登（Joe Madden）表示，華為的美國晶片等零組件庫存將用盡，先前媒體曾以其5G出貨量估算，華為囤積的美國零組件將在年底前耗盡。

《華盛頓郵報》說，華為即將用罄的零組件，主是來自美國半導體大廠賽靈思（Xilinx）的FPGA晶片，這可用於包括5G基地台在內的通訊設備。自美國對華為發出禁令後，華為試圖透過自有研發或培育大陸國內供應商，並開發轉單不受美國影響的其他國家零件供應商，以盡力降低美國制裁的影響。

不過華為創辦人任正非日前在一個論壇上表示，這可能會降低華為5G設備對全球買家的吸引力，因為華為的技術，可能不如賽靈思的先進，如果賽靈思的晶片被更換，華為可能會陷入困境。目前華為已經開始生產不含美國零組件的5G基地台，很多西方公司也開始對更換零件後的產品增加信心。

報導指出，華為P30 pro手機中來自美國的零組件共計15個，價值59.36美元，占整機的16.3%。其中，僅美國記憶體晶片大廠美光的記憶體就價值40.96美元，其他美國零組件還包括來自科沃（Qorvo）、思佳訊（Skyworks）等公司的射頻晶片。

(中時電子報)