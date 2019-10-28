彭姓男子將幼貓以繩子吊起虐玩。（摘自朱健銘臉書／陳育賢新竹傳真）

一名在新竹市租屋的24歲彭姓男子，認養了多隻小貓都無故消失，但他仍持續向人認養小貓。竹北市民代表朱健銘與動保團體調查後發現人神共憤的真相，原來彭男用平底鍋、螺絲起子等「刑具」活活虐死多隻年幼無辜的可愛小貓，並拍下影片欣賞。朱健銘將影片上傳臉書，並以「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏」為名，希望新竹人「幫忙肉搜出此人報警」。

有民眾在彭男的雲端影音發現近百張虐貓照片與影片，包含用平底鍋將幼貓頭顱打到變形、用螺絲起子狂砸幼貓手臂後將牠吊起、徒手掐貓脖子、用衣夾子夾腳、活活淹死小貓被活活淹死等影像，且依照片研判顯示，其住處有不只1隻貓疑似昏死，有的在香煙、垃圾堆中，有的橫屍地板，有的在垃圾桶中。

彭男下午現身新竹市警察局第三分局香山派出所投案，不少網友得知訊息，紛紛聚集在派出所外關心，警方見狀趕緊安撫民眾情緒，但氣憤的民眾見到彭男訊後準備坐上偵防車移送時，仍衝上前大罵彭男，所幸未發生衝突。

(中時電子報)