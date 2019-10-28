國民黨總統參選人韓國瑜27日公布新移民政策，被蔡英文競辦指其中五大方向是他們早就在做。韓國政顧問團發言人黃曼昕今天提3點反駁，並表示蔡總統的新移民政策，都是馬政府的延續作法，並非自行推動的政策亮點，明顯是「馬政府種樹，蔡政府乘涼！」

黃曼昕也說，如果蔡辦認為上述說法有誤，但蔡總統不敢跟韓國瑜，蘇院長不敢跟國政顧問團總召張善政對議題論戰，國政團的顧問們很樂意接受挑戰，包括召集人馮燕、顧問林麗蟬、謝立功或莫天虎等專家，隨時等兩位任挑一位正面交鋒，這也是韓國政團一直希望蔡總統和其團隊能接下戰帖，經由雙方政策辯論，讓人民看清，誰才是真心在制定政策，為人民設想。

韓國政團也就新移民的3項重點政見，提出質疑及回應。

一、新移民語納入課綱：蔡競辦表示，教育部自2019年8月起將7個國家新移民語文課程列為國小語文領域必選；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，是蔡總統推行的五大政策。或許蔡總統忘記了，新移民語進入課綱主要是依據「十二年國民基本教育課程綱要總綱」規劃施行，但總綱早就2014年11月28日由教育部發布令，當時就已經規劃將新疑民語言納入，蔡政府的作法，只能說延續馬政府的政策，而不是嶄新亮點。

二、新移民子女溯根活動：蔡競辦說，教育部從2017年起啟動「新住民子女溯根活動」，補助新移民子女與老師利用暑假前往自己父母親的原生國家，進行新移民文化體驗及語言學習。然而，該計畫內容早在2015年馬政府就已規劃年新移民二代海外培力計畫 (發起人為時任行政院青年顧問的林麗蟬)，獲得當時的內政部移民署莫天虎署長大力支持，並在2016年開始推動。因此，蔡總統口中的「新住民子女溯根活動」實質上與「新住民二代海外培力計畫」雷同，也非創新計劃。

三、國籍法部分：針對蔡競辦提及國籍法修法部分，馬政府在民國100.03.04、 101.04.06及105.02.19都提出「國籍法部分條文修正草案」。最終在朝野立委的共識下，於105.12.09三讀通過105.02.19所提出的版本。可見，馬政府時代的移民法版本是大家都認同的，也感謝蔡政府繼續支持。

黃曼昕說，經由以上三點，顯現蔡政府這三年多來對新移民根本沒作為。而韓國瑜的新移民政策，除了是現行移民政策的升級版，並規劃新增成立新移民委員會、建置國家級通譯、華語文學習系統等，這都是與時俱進的新政策。

(中時 )