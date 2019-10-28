鑽研木工技藝超過50年的劉鴻林，曾主持雲嘉地區2座木構寺廟興建工程，並參與數十座寺廟木工修復，對於樑柱等主體結構的「大木作」技藝已爐火純青，28日雲林縣政府將其登錄為「大木作」保存技術者，永續傳承其精湛技藝。

今年70歲劉鴻林，18歲即投入木工行列，師承其叔父劉象的木工手藝，到國內各寺廟維修木構建築，後來自立門戶，曾主持雲林縣四湖鄉海清宮、嘉義縣新港鄉天后宮大木構造工程，是國內少數具有「大木作」技藝的木工藝師。

劉鴻林表示，木工行業曾因建築物改用鋼筋水泥而沒落，所幸1980年代開始推動古蹟修復，木工技藝得以重獲重視，「大木作」更成為寺廟修復不可缺少的一部分，他於1990年先參與笨港水仙宮修復工作，隨後主持天后宮、海清宮興建工程。

當年邀請劉鴻林興建天后宮的水仙宮前總務委員林永村表示，劉鴻林叔父劉象也參與水仙宮修復，與劉鴻林共同修繕水仙宮，深具技術傳承意義，後來劉鴻林再完成水仙宮旁的天后宮興建工程，兩代作品比鄰輝映，更見證劉家木工技藝的薪傳。

雲林縣政府文化處長陳璧君指出，「大木作」技術為木造寺廟建造、維護不可或缺的傳統技術，劉鴻林藝師除保存此技術，更充分掌握相關知識及執行程序，經縣府文化資產審議會審查通過，將其登錄為「大木作」保存技術者，藉此讓雲林縣的文化技藝永續傳承。

(中時 )