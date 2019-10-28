據《香港01》新聞網28日報導，美國空軍27日發布消息表示，神秘太空飛機X-37B在太空飛行兩年時間裏進行軍事試驗，發射了多顆秘密小型衛星。迄今美國軍方一直甚少透露X-37B的任務與行蹤，令外界一直有諸多猜測。

報導說，27日凌晨3時51分，美國空軍的X-37B軌道測試飛行器五號機在升空780天後成功返回地球，在美國甘迺迪太空中心的太空飛機降落設施中成功降落，打破了其自己創造的軌道停留時間最長紀錄。加上此次X-37B五號機的780天升空時間，美國空軍的X-37B計劃在軌的總天數已經達到2865天。

「今天降落後，意味著X-37B飛機成功完成最長時間太空飛行，並完成所有指定的任務。」美國空軍快速能力辦公室主任瓦爾登（Randy Walden）說，「執行任務期間，X-37B飛機成功完成了美空軍實驗室的實驗，並發射了多顆小型衛星。」

不過，美國並未透露X-37B飛機發射衛星的消息，美國太空跟蹤網站（space-track.org）中並沒有列出這些衛星。聯合國外太空事務辦公室（UNOOSA）官網上也沒有關於這些衛星的訊息。按照聯合國的規定，各國發射的衛星必須向聯合國外太空事務辦公室報備，並登記在統一目錄中。

從整流罩內部看X-37B。（圖／美國空軍）

另據網易科技報導說，在現實中，人們很大程度上認為X-37B是一種靈活的間諜衛星，配備有效載荷艙，裡面有足夠的空間用於搭載訊號情報或成像硬體，可長期駐留軌道的能力使其可以與衛星相媲美。OTV-5任務數據顯示，X-37B在太空度過的25個月中，大部分時間都會定期飛越俄羅斯上空。

X-37B是美國研發的新型太空往返載具，目前X-37B正在進行的是第5次太空任務。雖然X-37B距離首飛已經過去近10年，但它的飛行任務仍處於完全保密狀態。以第五次飛行任務為例，美國空軍只在任務簡報裡粗略地寫道：「X-37B的主要目標有兩個：驗證未來可用於太空領域的可重複使用的大空器技術；進行一些可回到地球並在地球上進行驗證的實驗。」

美國「大眾機械」網站猜測，X-37B可能進行了近地軌道的機密飛行任務。美國智庫「安全世界基金會」認為，美空軍將X-37B作為感測器平台和技術測試平台，可能用於測試下一代間諜衛星的技術，或者X-37B本身也在執行太空偵察任務。

(中時電子報)