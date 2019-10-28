雲林縣政府著手活化北港糖廠，考量北港地方發展所需，以及活化周邊閒置土地、保存糖廠歷史建築，28日規畫把糖廠北側的13公頃都市計畫整體開發區擴大至22公頃，並導入糖業文化主題構想，發展「北港糖文化藝術生活美學園區」。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年，至今已超過百年歷史，2005年停止營運後閒置多年，近年來廠方整修老舊房舍出租招商，希望藉此活化廠區，同時帶動地方經濟發展。

雲林縣政府城鄉發展處表示，藉由整體開發取得北港糖廠倉庫群的歷史建築保存用地，做為園區發展核心，可將北港糖廠閒置場域轉化為文創藝術、教育體驗、旅館住宿及觀光旅遊等產業發展腹地。

日後還可串連北港朝天宮宗教觀光旅遊軸線，引進在地特色及文創產業的發展動能，兼容糖業風貌、宗教文化與地方產業特性，並結合西側83公頃的「北港產業加值園區」計畫，提供就業機會帶動地方繁榮。

北港鎮長蕭永義指出，鎮公所配合縣府都市計畫，已規畫從糖廠正門口開設1條20米道路，穿過廠區連結北港外環道文仁路，完成後可疏解台19線車流，解決北港朝天宮香盛期台19線大塞車問題，讓「北港糖文化藝術生活美學園區」更加完善。

(中時 )