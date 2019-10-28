前副總統呂秀蓮今日下午於台北市中原街的辦公室，召開「從同性婚合法化風波談真民主VS假民主」記者會。呂秀蓮表示，去年公投第十案婚姻應限一男一女已經通過，但蔡政府遲遲不修法。呂秀蓮強調，做為台灣早期新女性主義的倡導人，今天站出來並非要支持或反對同性婚姻。而是台灣既然已經舉辦公投而且通過，執政黨就應該依法處理。呂秀蓮說，蔡英文總統不應該喜歡的案子就公投，不喜歡的案子就背後做手腳。

根據2017年大法官第748號解釋，過去民法禁止同性婚姻，違反中華民國憲法第七條平等權及第二十二條保障人民婚姻自由。而在今年5月第748號釋憲施行法通過，台灣成為亞洲第一個以法律保障同婚的國家。

呂秀蓮指出，去年公投與同婚相關有三案。第十案「民法婚姻限一男一女」，贊成票765萬，反對票290萬。第十二案「同婚應另立專法」贊成票640萬，反對票407萬。第十四案「修改民法列入同性婚」，贊成票338萬，反對694萬。

呂秀蓮說，如果執政黨認為大法官會議解釋等同憲法地位，是高高在上不容挑戰，那去年的公投案就宣布不能舉行就好。呂秀蓮認為，也許蔡英文總統本來以為，公投的結果會如他所望，所以同意舉行公投。但公投的結果恐怕違背蔡英文總統原來的期待。

呂秀蓮表示，另一個要探討的是，到底婚姻是基本權利，還是婚姻自由是基本權利。呂秀蓮說，婚姻是一種制度，過去的文明社會界定是一男一女，也衍生出夫妻、父母等法律上的用詞及思維。現在要通過同性婚姻，會顛覆很多思維、制度及價值觀。

呂秀蓮指出，聯合國世界人權宣言、聯合國通過的國際公民與政治權利公約、歐洲人權公約、美洲人權公約，談到婚姻，還是指一男一女。從世界的角度來看，台灣是超前，同婚合法化，台灣排名世界第22，也因此蔡總統在世界上贏得進步美名。

呂秀蓮話鋒一轉表示，但去年的公投案贊成婚姻限一男一女的比例高達72.5％。而根據公投法第三十條規定，行政院、立法院也應該要訂法。但公投案通過後，蔡總統就完全不管了。呂秀蓮說，對一個負責任的國家領導人而言，要拋出一個同婚議題，大家不反對。但對72.5％的贊成婚姻限一男一女的人來說，會造成社會的不穩定。呂秀蓮認為，當然要維護少數人的權益，但不能犧牲多數人的意見。

呂秀蓮說，同婚入法已經是事實，但立法過程中充滿瑕疵。呂秀蓮指出，蔡英文總統為達到自己的目的，而忽略了後續該做的事情。呂秀蓮表示，蔡英文總統拙劣的領導，打著打民主的旗幟，其實是侵犯了民主。公投第十案是72.5％比27.4％的爭議，是15位大法官的意見凌駕765萬最新民意的假正義跟假民主。

(中時 )