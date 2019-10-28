好市多羊肉爐特價，一上架就被搬空。（圖／摘自臉書好市多商品經驗老實說）

有網友好不容易搶到最後一盒羊肉爐，結帳時才發現竟憑空消失。（圖／摘自臉書好市多商品經驗老實說）

美式賣場Costco好市多每一段時間都有熱門的排隊商品，總是能掀起一波搶購熱潮，近日好市多推出的羊肉爐，由於限時特價，比原價便宜了120元，又造成瘋搶。不過有網友原本慶幸自己好不容易搶到最後一盒，不料結帳時仔細一看才發現悲劇！

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，她25日在嘉義好市多的冷凍櫃中搶到最後一盒羊肉爐，最後要結帳時才發現，她的羊肉爐竟憑空消。原來有人趁她不注意時，直接從推車偷拿了她搶來的最後一盒羊肉爐，結果羊肉爐就這樣硬生生地被拿走，只留下兩盒東倒西歪的無辜法式可麗餅。

原PO忍不住發文大罵「拿走羊肉爐的那個你/妳，實在是太可惡了！在那當下真的好生氣啊…」貼文曝光後網友詫異，紛紛回應「太缺德了吧？又不是饑荒，不吃會死嗎？」、「有好吃到要這樣拿走人家推車的嗎？超離譜的」、「雖然版主很生氣，但是我忍不住笑了」、「人品只值$120，蠻便宜的」、「也太沒品了吧」。

(中時電子報)