就讀台大農學院生物科技研究所的周志展，今年6月投稿媒體，聲稱「登革熱患者最低只要口服三西西巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零」，台北地院認定周男散佈謠言，依違反社維法裁罰4000元定讞。

周男在今年6月25日以以「陳鼎」之名，投稿《自由時報》，發表〈登革熱發大財〉文章內容散佈錯誤訊息，恐讓人陷入錯誤而服用巴拉刈而危害公眾，北院簡易庭認定他「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，裁罰4000元。

周男不服提抗告，辯稱文章真意非以巴拉刈可治療登革熱，也未建議民眾服用，他只是用反諷與隱喻之手法，以取代部分直接敘事，以諷刺文學投書，屬於憲法保障言論自由的範疇，不應受罰。

北院審判長林孟皇及陪席法官蔡英雌、趙書郁組成的合議庭審理後認為，周男明知巴拉刈屬劇毒農藥，且無法預防或治療登革熱，卻於盛行登革熱之6月底，以研究生的名義，散佈科學研究顯示巴拉刈可控制登革熱疫情之虛假訊息，影響公共秩序。

合議庭表示，周志展抗辯以諷刺手法寫作，但他以台灣大學生物科技研究所研究生投稿，無免責聲明，並在文中敘明其立論基礎是根據目前的科學研究等語，均足使一般社會大眾因虛偽訊息後產生一定之混亂，駁回他的抗告、裁罰確定。

(中時 )