內埔農工拳擊隊校友參加今年全運會，共獲2金3銀4銅，成績優越。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

屏東內埔農工拳擊隊校友參加今年全國運動會，共獲2金3銀4銅，成績相當優越，為各自代表的縣市穿金戴銀，也為母校爭光；其中代表屏東縣共獲得2金2銀2銅，在所有比賽項目中奪牌數最高。金牌得主賴主恩、潘宏銘也有機會挑戰明年的東京奧運。

比賽成績男子組，代表屏東縣的64公斤級賴主恩獲得金牌，這也是他在全運會三連霸；69公斤級潘宏銘金牌、91公斤級張智鈞銀牌、60公斤級潘啓誠銅牌。另外代表台中市的69公斤級王家駿銀牌、81公斤級張易陽銅牌。

女子組代表屏東縣的54公斤級林李唯怡銀牌，75公斤級林李唯仙銅牌，是拳擊場上罕見的姊妹選手，60公斤級林思婷則是她們的表妹，獲得銅牌。此次男子、女子隊教練分別是傅志群及羅尚策，也都是內農的校友。

傅志群說，獲得金牌的賴主恩及潘宏銘，都有機會挑戰明年的奧運。主恩原本打60公斤級，這次跳賽64公斤級，是為了適應奧運量級為明年做準備。宏銘這次打了3場，2場KO對手，1場對手棄權，主要是他的拳很重，可能將對手一擊倒地，讓對手心生畏懼。

他說，這次比賽要感謝屏東縣拳擊委員會主委許馨勻協助；這批選手資質相當好，年紀介於研究所到大學間，也都進入成熟期，是奪佳績的黃金時期。不過內農拳擊隊目前因銜接問題，出現選手斷層，面臨青黃不接的隱憂。

(中時 )