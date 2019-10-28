美國空軍的無人太空梭X-37B，在完成780天的軌道飛行後，於週日(10月27日)成功飛返地球，這是美軍第五次的超長飛行任務。

太空網(Space.com)報導，美國空軍官員說，X-37B的5號軌飛行器（OTV-5）於美國東部時間凌晨3:51，在佛羅里達州甘迺迪太空中心的超長降落跑道平穩降落，這具太空梭的升空時間是 2017年9月7日，由SpaceX 公司的獵鷹9型火箭(Falcon 9)發射，至今已780天，又超過上一次的任務時間。

美國空軍參謀長高登芬（David L. Goldfein）說：「X-37的安全歸來，再一次打破了自己的耐久性記錄，這是政府與工業界之間新創夥伴的良好結果....天空不再是空軍的極限，如果國會批准，則不再是美國太空部隊的極限。」

美國空軍至少擁有兩具X-37B，並且他們輪流飛行多次。X-37B是由波音公司製造的，機身全長8.8公尺、高度(涵機尾)2.9公尺、翼展4.6公尺。外觀就像飛機，但機首沒有駕駛艙，而是觀測攝影機。機背具有一個載荷艙，長約2.1公尺，寛度1.2公尺，相當於小卡車的長度，可以容納實驗或較小的衛星，最初的設計是在軌道上停留長達240天，顯然現在的X-37B已超過原有設定性能。

美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）在同一份聲明中說：「 X-37B證明了可重複使用的太空梭的重要性，每一回的任務，都在提高美國的太空實力。」

(中時電子報)