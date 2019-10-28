新加坡總理夫人何晶26日在臉書發布貼文，回應彭博新聞日前報導「新加坡是香港反送中示威後贏家」。她呼籲港人應該思考在中國與世界中扮演的角色，假使香港一國兩制的失敗，那麼香港作為大陸處理台灣問題的戰略價值也會大幅降低。

何晶除新加坡第一夫人的身份外，同時也是新加坡淡馬錫控股公司執行長，曾被《富比士》雜誌評為亞洲第一女強人，香港反送中事件，他也曾發文聲援香港警察。

何晶在今日的貼文中說，香港有些人把新加坡視為「競爭對手」，但兩經濟體各有迥異，香港最重要的問題是它與中國和世界的關聯；新加坡則是仰賴地緣政治。若念念不忘香港有多少資金和人才流往新加坡，忽略了還有其他資金和人才，尤其是專業高端人才流往美、加、澳、英國等，這是錯失了重點。

何晶認為，香港的GDP已被鄰近的深圳超越，若大陸持續開放，香港的價值將受到挑戰。另外，何晶也談及香港對於大陸的價值，在於作為「一國兩制」的示範區，北京致力於使台灣回歸，但若「一國兩制」在港實行失敗，對於大陸處理台灣問題的戰略價值也將削弱。

最後何晶說，港人需要深思，究竟香港希望在大陸扮演什麼角色，以及為大陸扮演什麼角色，只有扮演的角色有意義時，香港才會找到自身在世界的定位。

(中時 )