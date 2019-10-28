福容大飯店麗寶樂園店推出多款「饗福容＋玩樂園」春酒尾牙專案，激推在地食材入菜。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

福容大飯店樂園店主廚張鈺昀示範水果玉米特色料理。（陳淑娥攝）

再過2個月就告別2019年了，許多公司行號犒賞辛苦的員工，已開始張羅尾牙宴，但單純的吃吃喝喝已落伍，福容大飯店麗寶樂園店推出「麗寶鼠壹鼠貳」尾牙春酒宴，主推1萬3880元等3種方案，用餐可免費暢遊樂園，每桌贈送免費果汁，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，50桌再送住宿券1張。

主廚張鈺昀表示，今年尾牙宴特別推出市面上少見獨家菜色，「上湯一品佛跳牆」使用多樣在地美味食材，新社香菇、大甲芋頭、大坑筍子，搭配豬肉、豬腳、栗子、魚皮等，細火燉煮4小時，帶出食材天然香氣美味，精華融入湯頭中，是過年佳節闔家必嘗人氣佳餚。

除了春酒尾牙，飯店同步推出「麗寶大台中美食季」，主打嚴選大中部地區在地小農食材，每日產地直送，讓顧客吃到最新鮮食材五星級料理；其中福粵樓「極品帝后粥」，使用台中192號米，口感綿密有香氣，以雞骨為湯底熬煮2小時，加入當季處女蟳、主廚手打蝦丸，及特製堅果醬，慢火細燉，熬出處女蟳的鮮甜基底；田園咖啡廳推出超過10道嚴選大中部在地食材製作自助百匯。

J棧居酒屋推出季節限定日本鰻魚大賞，五道經典鰻魚料理邀饕客暖暖心，主廚李啟天說，最具特色「麻香鰻魚喜多鍋」，以麻油、米酒、枸杞、紅棗及老薑等熬煮，搭配新社香菇、在地新鮮蔬菜盤，搭配肉質鮮美的新鮮鰻魚，輕輕涮上一兩口，食材還以小摩天輪呈現，視覺味覺都享受。

福容大飯店麗寶樂園店指出，麗寶大台中美食季活動期間內，加入官方[email protected]好友，就有機會抽中田園咖啡廳自助晚餐1客；J棧居酒屋現場提供穿浴衣，於FB或IG打卡拍美照，就可獲得麗寶獨家「享福御守包」；更多方案請上官網或撥打餐廳訂位專線。

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