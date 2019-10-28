前副總統呂秀蓮今日下午於台北市中原街辦公室召開「從同性婚合法化風波談真民主VS假民主」記者會。呂秀蓮提到，去年公投第十案婚姻應限一男一女已經通過，但蔡政府卻遲遲不修法。呂秀蓮說，執政黨應該依法處理，蔡英文總統不應該不喜歡的就背後動手腳。呂秀蓮批評，過去蔡總統主政的三年半，若加以嚴格檢驗的話，恐怕會得到不同的答案。

呂秀蓮表示，一直以來台灣被兩股力量撕裂。從早期的統獨對立、藍綠的對立，同婚跟反同婚造成的社會對立。過去台灣的國家領導人從來沒人處理，都在加深對立。呂秀蓮說，這是讓人看不下去的地方。呂秀蓮表示，台灣的人民太過寬容，對於國家造成的錯誤，從來沒有嚴正表示態度，沒有給予應有的評價。

呂秀蓮暗批，過去台灣的民主付出慘痛的代價，但「有些人」在揮霍民主，完全不知道民主的代價曾經是這麼痛苦。當「她」掌權，享有民主、享有權利的時候，「她」沒有珍惜，「她」越權了，「她」揮霍了。呂秀蓮表示，要提醒全國同胞，下一屆的總統選舉，如果選民再鄉愿，就是出賣台灣的馬英九。呂秀蓮預告，還有很多事例，將來會慢慢告訴大家。

藍綠互轟芒果乾、魔鬼 呂秀蓮再開砲：國家悲哀

(中時 )