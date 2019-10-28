夯！台中財神廟免費贈送五千個「財神聖杯」，讓民眾財運加倍！

民眾點光明燈祈求一整年順利平安，知名廟宇「台中廣天宮 財神開基祖廟」每年都是人潮滿滿，景氣不好時，點燈的人更多，今年廟方更為了民眾加碼免費贈送結緣品「財神聖杯」，讓民眾都可以開心過好年。

夯！台中財神廟免費贈送五千個「財神聖杯」，讓民眾財運加倍！

台中廣天宮財神開基祖廟的平安財利斗、姻緣斗、財神燈、光明燈、月老燈、安太歲等都相當熱門，其中「平安財利斗」相當靈驗，每年開放點燈、安斗時，很快的就名額已滿。台中廣天宮主任委員張智皓說，每年點燈、安斗的人潮都聚集在過年期間，為方便信眾可以提早報名，現在就開放報名明年點燈、安斗，避免過年時期人潮太多一燈難求。台中廣天宮每月初一、十五還會安排讓道長誦經，幫信眾祈福，傳達心願給神明，今年更加碼免費結緣「財神聖杯」，讓民眾都可以感受到財神爺的護佑，讓你財運加倍，數量只有五千個、送完為止。

夯！台中財神廟免費贈送五千個「財神聖杯」，讓民眾財運加倍！

廟方人員林師兄說：「今年廟方準備跟信眾免費結緣的財神聖杯，是經本宮所供奉的全世界第一尊、位階最高、唯一由皇帝頒旨雕刻的財神爺神像金身，世人稱【四川峨嵋財神開基老祖】，所開壇演化加持過的，杯身更為了信眾的健康，選用了醫療級316不鏽鋼製作，幫信眾的財運與健康都兼顧了，只要成為本宮庚子年的年度會員，就有財神聖杯免費結緣，因為數量只有五千個、送完為止，所以有想要財神聖杯的信眾要趕快打電話來本宮免費索取。」

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台中廣天宮今年還加碼推出「財源管進」環保不鏽鋼吸管，命名取自諧音「財源廣進」，祝福民眾無論何時都可以透過吸管吸進財運與財氣！吸管上還有財神爺 趙公明的符咒，經過財神爺加持後更是靈驗，要來跟廣大信眾結緣，一份為功德金199元，既響應環保更還有神明護佑。

台中廣天宮 財神開基祖廟

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

聯絡電話：04-22434146

(中時電子報)