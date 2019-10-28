在《如懿傳》中下毒五阿哥，最終自盡的狠毒小燕子田芸角（馬栗飾演），在新戲《我只喜歡你》中，被粉絲讚是陸版《我們不能是朋友》中的韓可菲（袁艾菲飾演），她也透過影音平台和觀眾解釋新戲的角色，她表示，很榮幸成為「保護人而不是被保護」的人，說到自己與戲裡角色，馬栗說：「我對待朋友會特別護短，跟郝五一一樣幫親不幫理，能成為好友，就必須無條件信任與支持，這方面我跟郝五一非常類似！」

陸劇《我只喜歡你》劇照。（圖／LiTV線上影視、華策影視提供）

外表纖纖細緻，個性卻十足像陽光男孩，甚至有時豪邁的海派坐姿，都讓身旁工作人員提醒：「馬栗，給我淑女點！」，沒想到卻換來馬栗大笑回應：「不用！不用！自然最真，希望在粉絲面前，我就是這個樣子！」也因如此真摯，馬栗吸引不光男生喜歡，連女生也相當溺愛，不少女生便留言表示：「最喜歡就是像她這樣的人，在她面前，可以無需偽裝表現原來的自己！」，而男生則說：「實際上是女生，但感覺可以跟她如男生般輕鬆相處！」

陸劇《我只喜歡你》劇照。（圖／LiTV線上影視、華策影視提供）

馬栗現實生活中，她覺得每個人身邊都會有個類似像劇中趙喬一的柔弱女生，特別沒沒無聞，卻細膩的總是為別人著想，馬栗說：「每次看到這樣的女生，我會特別想保護，因為我個性像男生，想陪著她克服難關！」。

別於女生喜歡留長髮，以一頭學生俏麗短髮圈粉無數，被粉絲說漂亮的馬栗，聽到讚賞時，立刻超可愛在鏡頭前說：「哇！你們眼光真好，你們真棒！我覺得你們說的對！謝謝大家！」馬栗也大方分享塑身秘訣，「能不吃晚飯就盡量不吃，抽空多做運動，能站不要坐，能坐不要躺，一天維持半小時以上的運動，持之以恆一定能瘦地健康，成為擁有馬甲線的女生！」。人氣扶搖直上，馬栗接下來工作已排至明年，她期許作品受到大家喜愛外，也特別透過線上影音平台謝謝台灣粉絲對她的一路支持。

(中時電子報)