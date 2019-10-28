南投縣政府推動的重大建設陸續完工，其中，埔里地方特色產業微型園區服務中心，將於29日揭牌啟用；清境高空觀景步道第2期工程完竣，將於30日全線啟用。

南投縣長林明溱表示，埔里地方特色產業微型園區各項公共設施、排水及服務中心都已完工，園區有7塊土地已售出3塊，土地每坪約9萬元，位於交流道附近交通方便，公共設施完善且環境優美，適合食品製造相關行業進駐；未來將加強環境綠美化，吸引廠商進駐投資，為埔里帶來全新經濟發展。

清境高空觀景步道第1期工程，長度1200公尺，主要是沿合歡山景觀公路興建，可以眺望能高連峰、奇萊連峰等壯闊山容；第2期工程 長度400公尺，則是延伸進入清境農場青青草原的綿羊區，又是另一番景致。

觀光處長王源鍾表示，清境高空觀景步道全程構成環狀動線，終點 在清境農場北端售票口的城堡附近，賞景的角度更寬廣，風景更秀麗 ，但是入園票價不變，維持全票50元，遊客可以透過網路預訂，或是現場購票入園。

(中時 )