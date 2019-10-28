《彩虹芭樂》為《T婆工廠》的延續之作，陳素香追尋女性移工的腳步，探訪她們的人生近況。(2019勞工影展提供／王寶兒台北傳真)

移工議題近年在台灣備受討論，近日所發生的南方澳斷橋事件，更使大眾正視移工在台的處境。而在紀錄片《T婆工廠》中，卻可發現早在15年前，便有一群女性移工，勇敢為移工群體發聲，促進了移工就業尊嚴。導演陳素香表示，「過去的移工是像物品一樣，雇主選上她也不能拒絕，這些女性的抗爭讓法制有了突破，讓勞工可以挑選自己想去的工廠。」

現為台灣國際勞工協會理事長的陳素香回憶，在2004年，這些女性移工們因工廠積欠薪水，而發起抗爭活動，爭取應有的權益，「那時候我剛開始學習拍攝紀錄片，發生這起事件，算是非常難得的，外籍移工很少會集體式的抗爭，便無心插柳完成了這部影片。」

陳素香表示，當時的女性移工改變了勞工選擇權，「這對後來的台灣移工有很大的貢獻，影片中也可以看到，她們在轉換雇主時，沒人能決定自己要去哪間工廠，雇主選到你，你不能不去，她們的申訴奔走，讓選擇權有了改變。」

陳素香長期關注移工議題，她認為，在歷經15年後，其實台灣的移工仍處於同樣的框架下，「勞工仍沒辦法自由轉換雇主，仲介費仍然很高，甚至更惡化。」也比較了女性移工與男性移工的差異，「女性移工比較多是在家庭當看護，但她們要面臨的就是24小時都身處勞動環境，那種沒辦法放鬆的壓力，可能比其他的移工都大上許多。」

在《T婆工廠》中，也可看見雙雙對對的女性同志，成為抗爭行動下的靈魂人物。陳素香笑稱，她都稱呼她們為「俊T美婆」，在15年前的社會氛圍，對同志的態度不如現在開放，但她們卻表現得無比自在，於群體也格外融洽，讓她感到相當印象深刻，「她們的魅力，讓攝影機很難不跟隨著她們，這是一種親密又自在的關係。」

對這些熱情、可愛的女性同志念念不忘，陳素香在2010年的《彩虹芭樂》中，從杜拜、菲律賓等地，追尋她們的腳步，探詢她們的新樣貌。當年愛的火熱的情侶，多早已各自遠走，或是結婚生子，都讓陳素香感慨不已，她表示，「我沒辦法像他們一樣，不斷分離、告別，她們是流動的，因為這樣的生活型態，讓她們的親密關係有很多變化，這是某種辛苦，但也非常強悍。」

《T婆工廠》及《彩虹芭樂》將在勞工影展播出，11月1日於集思北科大播映。

(中時 )