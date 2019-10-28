由文化局主辦的第三十三屆澳門國際音樂節於10月4日至30日盛大舉行，雲集一眾國際優秀的音樂家及樂團，帶來17項共22場次的精彩演出，今屆音樂節主題為“器勢”，並由古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》拉開序幕，顛覆傳統的創新表演形式，帶領觀眾一同走進異想天開的魔幻夢境。

莫札特《魔笛》拉開序幕，此次第33屆澳門國際音樂節17項共22場次的精彩演出。(圖/中天亞洲台)

莫扎特兩幕歌劇《魔笛》開幕鉅獻 《黃河大合唱》氣勢磅礡壓軸獻禮

《魔笛》由柏林喜歌劇院和英國1927劇團聯手製作，將電影動畫和現場演唱完美融合；此外，為紀念澳門之子冼星海代表作《黃河大合唱》首演80周年，並適逢中華人民共和國成立70周年暨澳門回歸祖國20周年這個雙慶的重要時刻，壓軸鉅獻將由澳門樂團與國家大劇院管弦樂團及合唱團強勢擔綱，以一場極具歷史感與時代性的中國作品音樂會，為音樂節劃上圓滿句號。

傳統國樂搭現代曲風，新生代樂手亮眼登場。(圖/中天亞洲台)

國際頂尖音樂家雲集 呈現多樣精湛表現

屢獲格林美獎殊榮的比利．柴爾斯呈獻《比利．柴爾斯爵士四重奏》；以精湛及演奏聞名的美國“多利安木管五重奏”，將以超卓的技巧演繹多首美妙絕倫的音樂佳作，更與爵士鋼琴家比利．柴爾斯同台獻藝，攜手世界首演令人期待的新曲《生態系》；來自挪威的“中世紀三重唱”為樂迷呈獻《北歐聖韻》及《北歐謠風》，以出塵絕世的歌聲，讓樂迷沐浴於北歐清冽的樂風中。

《情定四分半》由葡萄牙出色的“四分半樂隊”，將流行搖滾樂與葡萄牙法多音樂巧妙融合。非洲豎琴女演奏家素娜‧祖巴特將演奏《樂動西非》帶來多首非洲傳統音樂的樂曲；聲名顯赫的《維也納愛樂樂團》將演繹德沃夏克的《來自新世界》交響曲，並聯同著名中國鋼琴家王羽佳奏響拉赫瑪尼諾夫神乎其技的《第三鋼琴協奏曲》，值得期待。

音樂對話中西兼融 多國菁英嶄露鋒芒

《琴弦樂聚》由保加利亞小提琴家斯飛特麟．盧塞夫聯手韓國鋼琴家孫烈音，以激動人心的演出震撼崗頂劇院舞台，兩位也將與世宗獨奏家合奏團帶來《四季邂逅》音樂會，攜手呈獻門德爾松的《D小調雙協奏曲》；澳門中樂團《樂匯中西》特邀多位音樂名家呈獻多首中外經典名曲，包括意大利著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調〈今夜無人入睡〉等；《飛躍幻響》由曾有“音樂神童”之稱的澳門青年小提琴手蘇飛雅與世宗獨奏家合奏團演奏海頓的《第一小提琴協奏曲》。

上海國樂研究會一連三晚於澳門世界遺產鄭家大屋，呈獻多首國家級非物質文化遺產“江南絲竹”名曲，展現別具江南特色的國樂精髓；擅長多項樂器演奏的美國跨界音樂鬼才彼得．柏德瑞克，在龍環葡韻圓形劇場展現其非凡的音樂才華；《藝萃菁英》音樂會由澳門兩位年輕中樂演奏者蔡曉琳（古箏、二胡）及方騰（二胡）聯袂演出，展現澳門新星的音樂才華。

江南樂韻飄世遺，鄭家大屋餘音繞樑。(圖/中天亞洲台)

購票享多項優惠 演奏至10/30趕緊把握！

為慶祝中華人民共和國成立70周年及澳門回歸祖國20周年，今屆音樂節特別增設“回歸獻禮二重奏”的購票優惠，包括：凡澳門居民持有效身份證，即可以7折購買《維也納愛樂樂團》門票一張；如購買兩張或以上，更可享半價優惠；憑中銀信用卡或中銀卡購買特約節目，包括開幕鉅獻莫扎特兩幕歌劇《魔笛》或澳門樂團與國家大劇院管弦樂團及合唱團《黃河大合唱》可享7折優惠。

其他優惠包括憑指定銀行信用卡可享8折優惠；澳門樂團之友、CCM摯友、澳門中樂團之友於早鳥優惠期間可享75折優惠，8月12日起享8折優惠；憑頤老咭或殘疾評估登記證享半價優惠；憑澳門航空目的地為澳門之登機證（航班代碼為NX）於抵澳天起7天內到澳門售票網各門市購買任何張數門票可享8折優惠；凡單次購票滿1,000澳門元（折扣後淨價）可獲“金光飛航”船票買一送一優惠券一張，滿500澳門元則可獲《音樂．味蕾》餐飲優惠券一張，憑券可於澳門金沙度假區指定餐廳享8折優惠。

(中時電子報)