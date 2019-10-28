透過書本領略土地紋理，屏縣府藉由南國漫讀節打造屏東成為一座閱讀城市。（林和生攝）

國境之南緩慢的生活步調，吸引不少獨立書店願意駐足、扎根，而屏東就像一本書，內容多元且豐富，屏東縣政府嘗試以5條歷史走讀路線揭開南國漫讀節序幕，透過與作家一同乘坐藍皮火車，瞧著逐漸倒退風景，共同享受閱讀能量，感受這場南國最大的閱讀盛會。

屏東縣長潘孟安將10月的屏東定位成一座閱讀城市，如何去閱讀？他有著不同見解，常以老文青自居的他說，屏東是台灣微型縮影，豐富自然環境孕育多元族群與文化，讓屏東文風鼎盛，因此走入部落、鄉間，從土地的記憶出發，讓讀者理解城市想傳遞的閱讀能量。

屏縣府文化處長吳明榮表示，其實閱讀不僅僅能在書店、室內，因此看上有著濃濃書香味的藍皮火車，透過詩人、作家導讀，討論浪漫詩詞創作、神祕林間傳說，更分享電影物語，領略屏東各個小站的故事及歷史。

除此之外，文化處更邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同時登台，於勝利星村讓音樂搭配書香吟詠，龍應台屆時會把生自土地的文字和她獨特聲音，在林生祥的琴聲裡，讓讀者揭開「純粹大武山」的面紗。

南國漫讀節策展人張鐵志表示，今年屏東從年初台灣燈會、至日前結束的台灣設計展，加上即將登場的漫讀節，彷彿瞭解屏東文化的三部曲，豐厚南國元素，可靜、可動，跨越藩籬、且沒有邊界，就待民眾細細咀嚼，相信越嚼會越有味道。

(中時 )