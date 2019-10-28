意象書法大師陳世憲在在長20公尺巨幅寫下「2020第一屆台灣阿里山神木下馬拉松」字樣。（蔡一峰提供／張毓翎嘉義傳真）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處明年4月12日將舉行「2020第一屆台灣阿里山神木下馬拉松」，為了爭取國際田徑總會（IAAF）的馬拉松國際認證，28日上午主辦單位邀請知名意象書法大師陳世憲至現場，在長20公尺巨幅揮毫宣傳字聯，壯大活動聲勢，也為這次的馬拉松揭開序幕。

台灣路跑賽事之蓬勃發展，已成為一種運動觀光產業，因此，看準這股全民運動風潮，阿管處明年4 月將首度舉行馬拉松，預定上午6點起跑，地點在阿管處前廣場進行，盼對當地經濟、文化及整體效益都有正面效果，更希望成為國際田徑總會的銅標賽事，提高阿里山的國際知名度，帶來旅遊商機。

陳世憲表示，清晨時分創作，氣候宜人，加上振奮人心的鼓聲，營造出優質的創作氛圍，這次用毛筆寫下「2020第一屆台灣阿里山神木下馬拉松」字樣，其中的「2」字有跑的樣子、「馬」字則有飛奔之意象，字體皆以鮮明的紅、黃及橘色，帶出阿里山日出貌。

承辦活動宣傳的南風集團執行長黃正宇表示，以往在阿里山舉辦的馬拉松，都是民間單位執行，這次是第一次由公部門統籌，別具意義，他們不僅邀請陳大師創作，之後也會推出由文藻外語大學傳播藝術系副教授蔡一峰拍攝的微電影宣傳活動。

(中時 )