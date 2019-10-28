泰安鄉保存傳統泰雅文化，為感恩祖靈庇佑讓農作物豐收，將於11月2日起舉辦泰雅文化祭儀，透過傳統祭儀展演，推廣並傳承原住民傳統文化，另結合行銷泰安「甜柿」好滋味，泰安鄉公所指出，雖今年因天災致產量大幅下降，但仍維持香甜碩大品質。
泰雅文化祭時隔3年登場，泰安鄉長劉美蘭表示，11月1日頭目群將赴雪見遊憩區面向聖山大霸尖山祈福，泰雅文化祭儀系列活動接續於11月2、3日在泰安鄉汶水國小登場，安排開墾祭、播種祭、成年禮、狩獵祭、編織、文面、求婚及祖靈祭等傳統祭儀；另有傳統射箭、鋸木、狩獵抓山豬等泰雅傳統技藝競賽，可近距離感受泰雅勇士風采。
縣長徐耀昌、劉美蘭與縣議員黃月娥等人，28日在頭目群帶領下祈福，傳源文化藝術團也
帶來原住民舞蹈為活動暖身。
徐耀昌表示，泰安鄉公所致力推廣、保存並傳承泰雅文化，凝聚部落向心力，讓外界深入認識原住民文化，並搭配行銷泰安盛產的雪霸甜柿，邀請遊客到泰安體驗泰雅文化，品嘗美味農產。
鄉公所指出，今年甜柿種植面積約400公頃，受氣候和獼猴危害，導致產量僅剩往年的3成，但仍維持好品質，邀請遊客把握時機，品嘗在地風味餐和甜柿入菜料理。
(中時 )
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