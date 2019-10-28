2019年WTA年終總決賽今天進入第2天賽程，寶島姊妹檔詹詠然/詹皓晴今天迎接雙打小組賽首戰，姊妹倆面臨落後一盤劣勢努力追趕，可惜最終2比6、7比5、6比10飲恨匈牙利芭波絲（Timea Babos）/法國莫蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），下一場比賽再接再勵。

比賽一開打雙詹就丟掉發球局，第4局出現破發機會卻沒能破發，第6局好不容易首度破了對手發球局，卻因為第5和第7局再度造破發，無奈讓出首盤。

第二盤前4局雙方都互保發球局，後面7局則是一路互破的狀況，詹詠然/詹皓晴4度破發比對手多一次而追回一盤，特別是該盤第10局芭波絲/莫蘭登諾維琪出現2個賽末點，雙詹都奮力手下，將戰況逼近超級搶十局。

搶十局詹詠然/詹皓晴曾取得3比1領先，但接下來連掉4分而陷入3比5落後，雖然雙詹曾將比數追到6比6平手，可惜未能延續追擊氣勢，反而被匈牙利、法國組合又是連搶4分邁向勝利。

WTA年終賽只有當季在角逐年終賽資格的積分排名前8名的選手可以參加，雙打賽事是自2015年後首度回到先進行小組賽再取4強的比賽方式，台灣除了雙詹，謝淑薇與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）這對今年溫布頓女雙冠軍也取得參賽資格，兩組台灣好手小組賽分在不同組，芭波絲/莫蘭登諾維琪則是去年WTA年終總決賽雙打冠軍。

(中時電子報)