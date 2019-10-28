昨天(10月27日)凌晨，一艘受損漁船在大陸漁政救援船的拖拽下，在江蘇啟東大洋港碼頭靠岸，12名漁民全部安全上岸。這艘漁民是25日中午11點左右，在黃海海域正常海上作業時，被一艘萬噸級大型貨輪撞擊。涉事大型貨輪為賴比瑞亞籍，目前正接受海事部門調查處理。

事故發生後，大貨輪徑直駛離現場，雖然漁船上沒有人員傷亡，但漁船卻因為螺旋槳被撞壞失去了動力，無法動彈，同時漁船還出現了漏油和漏水的情況。漁民立即通過電焊補漏、臨時堵水等措施進行自救，並第一時間向大陸漁政部門發出求救信號。

接到求助後，大陸漁政救援船立即由江蘇啟東大洋港碼頭出發，經過12個小時航行，第二天早晨7點多，救援船抵達事發海域。在將全部12名漁民安全轉移至救援船上後，受損漁船也在救援船的小心拖帶下，駛離現場，船上人員均平安到達啟東大洋港碼頭。整個救援耗時30個小時，航程達260浬。

(旺報 )