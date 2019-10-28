中國大陸電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲又有奇招，宣布他在菲律賓拳擊傳奇人物巴喬（Manny Pacquiao）的協助下，將向世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）下戰帖。

巴喬27日在推特上傳與馬雲對練的影片。他放話：「梅威瑟，如果你想要一場真正的搏鬥，那就和我打；如果你想要一場表演，那我的朋友馬雲會照顧你。」

巴喬隨後稱他和馬雲共組「真馬尼團隊」（The Real Manny Team），顯然是在開梅威瑟的風格潮牌「錢團隊」（The Money Team, TMT）的玩笑。

馬雲則表示：「我已準備就緒。任何時間，任何地點。馬尼隊都準備一搏。」

馬雲上個月「被退休」後，就曾說過他想追求其他愛好例如教育等等。除此之外，馬雲還是著名的武術迷，曾在武打明星李連杰製作的短片裡扮演太極拳大師。不費吹灰之力就擊敗李連杰，以及大陸職業拳王鄒市明等武林界大咖。

然而，梅威瑟可是貨真價實的拳王，生涯成績為50勝0敗，被認為是拳擊史上最偉大的運動員之一。由於多年征戰累積的傷勢，基本上已經退休，但去年在日本的一場賽事中，他僅出場兩分鐘左右就多次擊倒日本格鬥天才那須川天心，輕輕鬆鬆賺進900萬美元（約台幣2.75億）。

巴喬這次協助馬雲向梅威瑟挑戰，很可能是要報2015年「世紀之戰」他輸給梅威瑟的一箭之仇。不過，梅威瑟公關對此表示，拳王去年參加了日本的盛會後，對於巴喬的挑戰一點興趣也沒有。

(中時 )