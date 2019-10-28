苗栗縣內國中小參加客家藝文競賽中區初賽，總成績再度蟬聯冠軍，創下15連霸佳績，今年共72校、107隊參與，榮獲23項特優、33項優等。縣府教育處指出，除扎根客語，並推廣閩南語、原住民語等，朝落實母語平衡發展邁進。

苗栗縣自2005年參加客家委員會自舉辦「客語生活學校觀摩賽」，後改為「全國中小學客家藝文競賽」，連年參加皆斬獲佳績，今年參加中區初賽勇奪23項特優、33項優等，總成績再次奪冠，15連霸中區冠軍。

教育處表示，今年建功、獅潭、銅鑼、山腳、啟文、僑善、福基、蟠桃、文山、公館、竹南、建國、新英等國小以及芳仁紀念幼兒園、三之三寶貝幼兒園、三義名人幼兒園、多倫多幼兒園、福基國小附設幼兒園、頭屋國中，分別於客語戲劇、歌唱表演、口說等類別摘下特優殊榮，將代表苗栗縣參加總決賽，為縣爭光。

學務管理科長徐建男指出，受地區限制影響，位在客庄地區的學校具先天優勢，客語師資取得容易，然竹南國小、山腳國小等地處閩南人口居多的海線地區，學校團隊仍致力客語傳承，山腳國小團隊老師更以羅馬拼音教導「大埔腔」客語。徐建男認為，羅馬拼音也能用於閩南等母語教學，除讓閩南語地區的客家學童，學好客語外，更讓在客庄讀書的閩南孩子扎根台語，落實各族群母語文化傳承。

(中時 )