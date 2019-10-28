交通部觀光局近年頻推補助，今年9月又祭出秋冬國旅補助，11月起再加碼推出買住宿、送泡湯的優惠，然而國旅人次卻是年年減少，自2016年至2018年分別約為1.9億、1.8億、1.7億人次，三年來下降約2000萬人次，且補助帶動的觀光效益也不大。觀光業者表示，國旅補助無法改善旅遊品質，也難以吸引國際旅客來台，只是以國家基金暫救國旅，「為了顧選情罷了」。

據統計，國旅人次下降、收入減少252億元，每人每次消費金額只增加11元，但觀光局對於國旅補助都十分樂觀，以南灣旅遊補助為例，觀光局投入23億元，宣稱可回收57億元效益，然而試算相除，等於只有2.4元效益，更別說觀光局效益評估還是倚靠「問卷調查」，可信度存疑。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，民眾對於國旅補助心態已經是「隨它去」，雖然會去使用，但其實並不認同。他表示，等補助結束後，觀光業界勢必迎接更大衝擊，無奈嘆「不要選舉到了就玩這一套」。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，國旅補助無法改善旅遊品質，也不能吸引國際旅客，政府救觀光只靠補助，真正要做的事很多卻不做，如取締非法日租套房、提升觀光軟硬體等，且政府宣稱補助可回收數百億效益也令人質疑。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，近年來台旅客人數雖增，觀光產值卻大幅降低，且民進黨執政三年半花費上百億預算補助，方案從年尾做到年頭，再補助到年尾，但觀光產業不應該是靠政府養，在蔡政府的帶領下，觀光產業從國家六大新興產業變成「觀光慘業」，業者只能苦哈哈。

觀光局則表示，國旅補助確實有帶動觀光產業發展，且補助時間都是在旅遊淡季，在補助結束後，就會有旺季人潮出外旅行，因此不至於會補助結束就沒有旅客。

(中時 )