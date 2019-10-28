國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬繼本月初到新北進行「鐵人輔選行程」，30日將二度赴新北，從中午到晚上連趕永和、中和、淡水、五股、新莊、汐止等6區8個行程為立委參選人輔選。其中中和區是韓國瑜故鄉，國民黨中和區黨部主委邱垂益已訂下「中和贏10萬票」目標，要超越前總統馬英九2008在中和贏9萬多票的紀錄。

李佳芬本月6日代替韓到新北輔選拜票，4小時跑9個行程，為8位立委選將造勢，因還有部分立委選將尚未同台，因此30日將二度赴新北，從中午12點40分起，先到永和區保福宮與立委林德福一起拜廟，接著到中和區與立委參選人邱烽堯會合，先後到福和宮、廣濟宮及枋寮活動中心，再赴淡水福佑宮與立委參選人洪孟楷一起拜媽祖。

接著李佳芬將趕到五股賀聖宮，與立委選將黃桂蘭一起參拜玄天上帝、陪老人共餐，之後轉往新莊與立委選將陳明義一起參觀響仁和製鼓廠，到晚上7點又趕抵汐止厚德活動中心，參加立委選將李永萍的問政說明會。

黨務人士說，韓競選副總幹事周錫瑋、文山伯及國民黨新北市黨部主委李乾龍將全程陪李佳芬，神龍貪食蛇機車隊也將隨行造勢。其中中和是韓國瑜的故鄉，邱烽堯之父邱垂益當初擔任中和市長，延攬韓當副市長，兩家交情尤深，因此李佳芬本月初赴新北就曾到中和為邱烽堯站台，這次第二次到新北，在中和又安排3個造勢點；邱垂益25日召開韓國瑜、邱烽堯聯合競總籌備會，就訂下「韓在中和贏10萬票」的目標。

邱垂益說，馬英九2008年參選總統時，全國第一站就是從中和出發，且在中和大贏綠營「謝蘇配」9萬1669票，而韓從小在中和壽德新村成長，當然要比馬贏更多。

據悉，五股賀聖宮是麗寶集團董事長吳寶田所建，也是全台各玄天上帝廟的聯絡處，吳妻王美雲擔任宮主，當天李佳芬、黃桂蘭在賀聖宮陪老人共餐及活動，王美雲將陪同。

此外，李永萍首度在汐止參選，上山下海勤跑基層，雖遭逢時代力量、民進黨兩位年輕新人強打空戰，但她仍強化陸戰組織，要在選區內7個行政區分別舉辦問政說明會，其中汐止就要辦12場，以30日在厚德里活動中心為第1場問政說明會，附近數位原住民頭目得知李佳芬要來，將帶族人以原住民歌舞迎賓。

國民黨選務人士指出，李永萍首場問政說明會的主持人陳有諒，就是厚德里里長，也是汐止區里長聯會會長、新北市里長聯誼會總會副總會長，當初陳在黨內總統初選期間挺郭台銘，不過初選結束後就支持出線的韓國瑜，除了9月8日參與三重大造勢，如今也為李佳芬及李永萍主持問政說明會，別具意義。

(中時 )