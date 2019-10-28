大林鎮長簡志偉質疑有雙重標準，28日在臉書PO出公文，以「嘉義縣長是兒皇帝嗎？」、「坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」等字，引起熱議。（摘自簡志偉臉書）

嘉義縣大林鎮內流動人口增加，垃圾清運工作日益繁重，故公所今年6月向縣府申請增加清潔人員，未獲縣府同意，還以前縣長陳明文任內頒布的基準回文，遭大林鎮長簡志偉質疑，去年同意新增，今年卻否決，是否有雙重標準？他28日在臉書PO出公文，以「嘉義縣長是兒皇帝嗎？」、「坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」等字，引起外界熱議。

簡志偉表示，鎮內近年來因大浦美工業園區等影響，人口數日益增加，而清潔人員未增加，因人力不足，近日回收人員工作繁忙，人員短缺沒有隨車回收員，造成回收車司機還要兼回收員，日前有位清潔隊員在值勤時發生車禍，卻因沒有多餘人力能替代，讓該隊員必須負傷忍痛，繼續開著垃圾車執行勤務，看了十分不捨。

簡志偉說，去年嘉縣府環保局已通過申請，但鎮公所在去年底選舉後，向環保局提出註銷申請，因此，上任後再向環保局申請，卻被環保局以民國98年前縣長陳明文任內的「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員額設置基準」駁回，他認為縣府是因派系歧視。

環保局長張根穆強調，同仁依法行政，此外，公文上說明以「未同意貴所新增…」函文，沒有明確表示駁回，但大林鎮長沒有循內部管道解決，反而以移花接木的手法，在個人臉書發布不實訊息，造成民眾嚴重誤解。

嘉縣府表示，對於簡鎮長的行為，縣府請簡鎮長立即撤文並道歉，否則，縣府將保留法律追訴權。

(中時 )