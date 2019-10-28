中華職棒味全龍將以嘉義KANO棒球場為主場，在11月9日和10日兩天迎戰澳洲職棒巨人隊，為號召更多民眾一起來為味全龍加油，嘉義市政府與龍隊啦啦隊長Amis L.艾蜜絲合作，為嘉市拍攝一系列「來嘉看球一日遊」影片和平面文宣照片，並推出球迷好康，比賽當天上午10點到下午3點，只要搭市區公車66路在嘉義公園站下車，完成闖關小遊戲就有機會獲得味全龍棒球1顆。
Amis L.艾蜜絲是前中華職棒啦啦隊 Lamigirls ，今年被味全網羅為味全培訓新生代go beauties 小龍女，日前市府智慧科技處安排艾蜜絲搭乘嘉市66路「光林我嘉」線公車，暢遊嘉市知名景點，主打美人美景手法，要吸引全國球迷目光。
攝影師林盈吉表示，Amis L.艾蜜絲相當專業，即使7小時內要造訪5個景點，行程十分緊湊，艾蜜絲總是保持笑容，是最佳啦啦隊長，也把嘉市的美景完美呈現。「來嘉看球、暢遊美景一次滿足」，智慧科技處強調說，持電子票券搭乘市區66路光林我嘉線，前往嘉市各景點完全免費， 且11月9日、10日上午10點至下午3點，搭乘66路在嘉義公園站下車，完成闖關小遊戲還有機會獲得味全龍棒球1顆，龍迷千萬另錯過。
(中時 )
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