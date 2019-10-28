2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽本周四在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部展開四回合競賽，今天外籍選手抵台，晚上立刻換上美麗華服參加迎賓晚宴，去年賽事獲得第6名的台灣好手徐薇凌，以一身喜氣洋洋的紅色碎花背心小洋裝登場，相當吸引注意。

徐薇凌透露，由於靠近年底的3、4場亞洲賽事都會需要盛裝參加晚宴，選手們通常會在8、9月開始思考一些穿搭想法，「這件洋裝是我8月份在台灣比賽時順便逛街看到的，第一眼擔心會有點over，試穿之後發現挺好的就買了，而且當時就決定要把這件洋裝留在裙襬晚宴穿，所以這件洋裝放在我衣櫃很長一段時間，今天終於穿上它了。」

去年裙襬搖搖賽事徐薇凌表現不錯，最終拿下第6名，今年再度挑戰，她說：「每位選手參加比賽都是以冠軍為目標，自己今年表現有起有落，或許到了這裡就是狀態再好起來的時候，每場比賽開球之後大家都是平等的，我會努力展現。」

不只徐薇凌身上花朵搖曳，韓裔紐西蘭好手高寶璟也是碎花勁裝，不過是黑色底搭配碎花的連身褲裝，另一位台灣好手盧曉晴則是藕色點綴蕾絲長洋裝，並將頭髮紮成公主頭，同樣氣質滿分，崔羅蓮則是一身黑，黑色高領上衣搭配黑色西裝外套及長褲，相當帥氣，還用中文向球迷打招呼。

(中時電子報)