效力費城人隊的台灣好手林鋅杰，返台先後參加亞錦賽、12強賽中華隊，不過因為母球團的保護，比賽時都有投球限制，林鋅杰想在國際賽多表現也沒辦法，目前仍在溝通中。而加入中華隊後，林鋅杰最興奮能和許多大前輩同隊，尤其向擔任牛棚教練的王建民討教不少。

亞錦賽時林鋅杰受到每一場可投50球、投1場休4天的限制，因此對上韓國隊中繼3局用掉55球後，奪下勝投便結束此屆賽事。12強賽母隊費城人對林鋅杰限制更嚴苛，若以後援身分出賽，投1局僅能用20球、投2局則最多35球，不僅最多只能投2局，更不能連續出賽。

林鋅杰最此也很苦惱，畢竟這是他生涯第一次參與高層級的國際賽，希望能有更多表現機會給台灣球迷看，目前有向球團反應是否能將限制放寬，不過還需等待回復。「當然希望能多丟一點，如果限制跟亞錦賽差不多還能接受，期待自己有更多貢獻。」

林鋅杰先後加入亞錦賽、12強賽中華隊，他表示最興奮的是和只能在電視上看到的職棒大前輩變成隊友，「一開始看到前輩心裡都會激動，他們在前面走來走去都覺得不可思議。」

而林鋅杰加入中華隊後，也趁機向旅美大前輩、目前擔任中華隊牛棚教練的王建民討教，林鋅杰表示在前一場熱身賽後，有和王建民討論，「他有說我的身體太快、手還在後面，導致手開掉，教我身體重心放在後面，不要太急，照著他的建議調整後感覺好上不少。」

林鋅杰開心表示，因為王建民經驗非常豐富，自己所想的問題和他給的建議是一樣的，所以能向他討教讓他感到非常興奮，一定會趁機多問他。

(中時電子報)