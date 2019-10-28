50歲的曾煥傑日前到大陸單車壯遊，孰料，第10天他騎到瀋陽市台安縣時，遭違規小客車撞成重傷，肋骨、鎖骨及左膝皆骨折，在當地住院13天，每天自費1萬多元，氣胸仍無法改善，回台治療2天後即大幅改善。對於兩岸醫療文化，有了「切身」體驗的他，28日到嘉義長庚醫院，感謝醫療團隊的照顧。

曾煥傑從事保險金融的工作，常和朋友享受騎乘單車的樂趣，7月下旬至大陸進行14天的單車旅遊時，遇到嚴重車禍，雖當下意識清楚，但有多處骨折，無法自由行動，在台安縣恩良醫院治療13天，都無獲得改善。曾煥傑說，院方也不照X光，自費照了3次的電腦斷層，左側氣胸狀況持續沒改善，8月16日立即回台救治。

曾煥傑在車友，同時也是嘉義長庚醫院腎臟科主任張弘育的介紹下，由心胸血管外科醫師黃耀廣進行診治。黃耀廣指出，院方安排支氣管鏡，重做影像檢查與會診骨科討論手術計畫，經過了2天的治療，氣胸得到了改善，塌陷的左肺完全張開，病患也恢復元氣。

黃耀廣說，像曾先生同一肋骨出現了兩處骨折，會建議病患考慮接受「胸肋骨固定系統」手術，即使痊癒後，也不用開刀取出，但這種固定系統尚無健保給付，目前須要自費。

曾煥傑表示，相較大陸，台灣醫療水平高，又有全民健康保險，也慶幸自己買了足額醫療保險，不會因為醫療費用，影響治療選擇，等身體完全痊癒，未來也會繼續騎單車游世界！

(中時 )