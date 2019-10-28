前副總統呂秀蓮今日下午於台北市中原街辦公室召開「從同性婚合法化風波談真民主VS假民主」記者會。有媒體提問呂秀蓮對近來選情看法。呂秀蓮表示，前陣子藍綠總統候選人在比較芒果乾(亡國感)，但都要競逐國家總統候選人了，整天在比誰比較會亡國，這像話嗎？呂秀蓮認為這是國家的悲哀。

有媒體問到，關於陳同佳案，近日行政院長蘇貞昌批評要替陳同佳辯護的律師陳長文是魔鬼。但駐日大使謝長廷過去擔任律師時，也曾替犯下多起殺人案的陳進興辯護。

呂秀蓮說，現在不是比較亡國就是比較魔鬼，台灣還有前途嗎？呂秀蓮指出，牧師管浩鳴九月時曾找內政部長徐國勇談過，但這當中談了什麼？後來民進黨上下都說這是政治籌碼。呂秀蓮認為，民進黨會說是「政治籌碼」，那一定是管浩鳴曾表示，如果把嫌犯送給台灣，要換一些對價關係。

呂秀蓮呼籲，徐國勇應公開與管浩鳴的會談內容。呂秀蓮也表示，作為一個部長，怎麼可能不知道管浩鳴有北京政協身分？就算當時不知道，現在也知道了，徐國勇應該老老實實地告訴大家，當時到底和管浩鳴談了什麼，不然怎麼會叫政治籌碼？

藍綠互轟芒果乾、魔鬼 呂秀蓮再開砲：國家悲哀

(中時 )